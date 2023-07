Gestione dei fondi del Vaticano, il Pg chiede 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu

Il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi, per i dieci imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, ha chiesto oggi complessivamente 73 anni e un mese di reclusione, piu' pene interdettive e pecuniarie di vario tipo.

Ecco nel dettaglio le richieste del Pg Diddi al termine dell'udienza in Vaticano del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intornmo alla compravendita di un palazzo di lusso a Londra. Cardinale Angelo Becciu: 7 anni e 3 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 10.329 euro di multa; Rene' Bruelhart: 3 anni e 8 mesi di reclusione, interdizione temporanea dai pubblici uffici e 10.329 euro di multa; monsignor Mauro Carlino: 5 anni e 4 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 8.000 euro di multa; Enrico Crasso: 9 anni e 9 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 18.000 euro di multa; Tommaso Di Ruzza: 4 anni e 3 mesi di reclusione, interdizione temporanea dai pubblici uffici e 9.600 euro di multa; Cecilia Marogna: 4 anni e 8 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 10.329 euro di multa; Raffaele Mincione: 11 anni e 5 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 15.450 euro di multa; Fabrizio Tirabassi: 13 anni e 3 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 18.750 euro di multa; Nicola Squillace: 6 anni di reclusione, sospensione dall'esercizio della professione (avvocato) e 12.500 euro di multa; Gianluigi Torzi: 7 anni e 6 mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e 9.000 euro di multa.

Per le societa': Logsic Humanitarne Dejavnosti di Cecilia Marogna: sanzione pecuniaria di 150.000 euro, tre anni di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e una confisca di 174.210 euro; per le tre societa' di Enrico Crasso: alla Prestige Family Office 150.000 euro di sanzione pecuniaria, tre anni di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e 902.585,51 franchi svizzeri di confisca; alle Sogenel Capital Investment 150.000 euro di sanzione pecuniaria, tre anni di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e una confisca di 308.547 franchi svizzeri; alla Hp Finance 150.000 euro di sanzione pecuniaria e tre anni di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Sono state disposte altre confische: per il cardinale Becciu 14 milioni di euro; per Rene' Bruelhart 15 milioni di euro; per monsignor Mauro Carlino 15 milioni di euro; per Tommaso Di Ruzza 15 milioni di euro; per Cecilia Marogna 575.000 euro; per Raffaele Mincione 172 milioni e 360 mila euro; per Squillace 1 milione e 266 mila euro; per Fabrizio Tirabassi 99 milioni e 898 mila euro; Per Gianluigi Torzi 71 milioni di euro; per la Logsic 775 mila euro; per la HP Finance 6,7 milioni e per la Sogenel 6,7 milioni. Il processo ora si interrompe per la pausa estiva e riprendera' il 27 settembre con le 3 udienze riservate alla parti civili. Dal 5 al 6 dicembre sono previste le udienze dedicate alle difese. Prima di Natale e' prevista la sentenza.