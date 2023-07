Operaio morto in un incidente sul lavoro: sciopero al porto di Taranto

Dopo l'incidente mortale sul lavoro di ieri pomeriggio nel porto di Taranto, vittima il 31enne Antonio Bellanova, i sindacati dei trasporti hanno indetto oggi per domani per i lavoratori portuali in tutta l'area portuale 24 ore di sciopero. Le sigle di categoria dicono che "all'interno dell'area portuale occorre rispettare le regole sulla sicurezza del lavoro, che ci riserviamo di approfondire nella loro effettiva applicazione, relativamente al rispetto del contratto delle attivita' portuali secondo quanto sancito dalle normative vigenti. In sede giudiziale dovranno essere accertate le responsabilita' oggettive". "Con la vita degli operai non sono ammessi sconti, pertanto, chiediamo all'Autorita' portuale - affermano i sindacati - di verificare ogni adempimento contrattuale con la ditta di riferimento e, se confermata la mancata osservazione del rispetto contrattuale, le parti in causa devono essere chiamate alle proprie responsabilita' appena si fara' luce su questo ennesimo incidente mortale". "Chiediamo urgentemente la convocazione di un incontro tra le organizzazioni sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil con l'Autorita' di sistema portuale di Taranto" affermano ancora i sindacati, per i quali "le condoglianze alla famiglia, la nostra solidarieta' sara' sicuramente insufficiente rispetto all'inconsolabile dolore della famiglia Bellanova". In forza con un contratto di somministrazione lavoro all'impresa Ecologica, Bellanova stava lavorando al carico di ecoballe di rifiuti su una nave battente bandiera panamense, attraccata alla banchina pubblica del quarto sporgente, quando e' stato travolto e ucciso da un'ecoballa del peso di circa mille chili. L'operaio e' morto sul colpo. Sul piano delle ipotesi, al vaglio ora dell'autorita' giudiziaria con l'indagine coordinata dal sostituto procuratore Antonio Natale, una cattiva impilazione delle ecoballe, oppure un improvviso cedimento del carico, o ancora l'inosservanza delle procedure di sicurezza nella sistemazione del carico a bordo. Su quella banchina del porto quello di ieri e' il terzo incidente mortale in tre anni.