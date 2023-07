Floridia, scontro fra due veicoli in corso Vittorio Emanuele: due feriti

Due persone sono finite in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le 14,30 a Floridia. Per cause che sono al vaglio della polizia municipale, due auto si sono scontrate tra via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele. Ad avere maggiori conseguenze sono stati i due occupanti di una Peugeot 2008 che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa dalle ambulanze del 118, intervenute sul posto. Si tratterebbe di un uomo ed una donna. Rimasto, invece illeso il conducente di un furgoncino Peugeot addetto alle riparazioni di elettrodomestici che transitava in corso Vittorio Emanuele, direzione Siracusa. Il conducente della Peugeot per evitare maggiori conseguenze ha effettuato una brusca manovra finendo sul marciapiede ad angolo, a due passi dal negozio dell'Enel, senza però riuscire ad evitare la fiancata sinistra del furgoncino. Saranno i vigili urbani a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Uno dei poliziotti ha detto che al momento del trasferimento dei feriti in ospedale, i due erano vigili ed hanno risposto alle domande dei soccorritori.