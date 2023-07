Cateno De Luca: "Sindaci siciliani abbandonati, il governo pensa al Ponte"

"Abbandonati al nostro destino, Sindaci in trincea senza strumenti davanti a un'emergenze che puntualmente ogni estate si ripete con effetti sempre più catastrofici. Cosa fa il governo nazionale? E quello regionale? Litigano sull'esistenza o meno degli stravolgimenti climatici o fanno finta che nulla sia successo e pensano al ponte sullo stretto. Ai posti di comando ci sono politici che non hanno mai amministrato nemmeno un condominio e questi sono i risultati. E mentre loro si occupano di massimi sistemi, noi in trincea a dare aiuto - insieme a volontari, soccorritori e forze dell'ordine che non smetterò mai di ringraziare - alle migliaia di famiglie in difficoltà.

Rimboccatevi le maniche e scendete in campo, almeno una volta nella vostra vita!". Così, in una nota, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina.