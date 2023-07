Lega nazionale dilettanti, non ripescate in Eccellenza Comiso e Taormina

Il comitato regionale della Figc/Lnd, relativamente alle pratiche di iscrizione delle società di Eccellenza, Promozione e Serie C1 di Calcio a 5, in scadenza alla data 25 luglio 2023, ha stabilito che le società che non risultano iscritte al campionato di Eccellenza sono l'ASD Città di Comiso e l'ASD Città di Taormina, nel campionato di promozione l'ASD Gorgonia Delia, mentre nel campionato di calcio a 5 Serie C1 l'ASD Tiki Taka Palermo C5 e l'ASD Real Termini Futsal. Per quanto riguarda le domande di "ripescaggio" sei sono relative al campionato di Eccellenza, sette a quello di Promozione e tre al campionato di calcio a 5 Serie C1. Relativamente all'iscrizione ai campionati di Attività Giovanile (Under 15/Under 17 Elite, Under 15/Under 17 Regionali) nel campionato Under 15 Elite risulta non iscritta la società SSD Camaro 1969 e pertanto si procede con lo scorrimento della classifica tecnica alla fine della stagione sportiva 2022/2023 e accede al campionato Under 15 Elite la società SSD FC Trapani 1905. Nel campionato Under 17 Elite risulta non iscritta la società SSD Camaro 1969, pertanto "si procede con lo scorrimento della classifica tecnica alla fine della stagione sportiva 2022/2023 e accede al campionato Under 15 Elite la società ASD CL Calcio.

Nel campionato Under 15 Regionale non risulta iscritta una sola società, APD Sortino, nel campionato Under 17 Regionale l'ASD

Valderice Calcio 2013.

Pervenute diverse domande di "Ripescaggio": ventisei relative al campionato Under 15 Regionale e ventinove al campionato Under 17 Regionale. Le società dovranno provvedere agli adempimenti necessari per la definizione delle domande di iscrizione entro e non oltre la data del 4 agosto 2023.