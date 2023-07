Partono i quattro concerti di Zucchero: "Solidarietà al popolo siciliano"

Zucchero Fornaciari che da questa sera, giovedì 27 luglio, fino a domenica 30 luglio sarà in Sicilia per quattro concerti sold out del suo “World Wild Tour”, esprime attraverso i suoi account social la sua vicinanza al territorio e agli abitanti della Sicilia colpiti in questi giorni da numerosi incendi:

«Sono arrivato in Sicilia e sarò qui i prossimi giorni per quattro concerti in due location storiche e meravigliose. Non vedevo l’ora di tornare a suonare qui e sono molto contento, ma il mio pensiero va a tutti i siciliani che in questo momento sono alle prese con i disagi provocati dagli incendi che stanno devastando il territorio, sperando che tutto possa risolversi al più presto. Lots of love, coraggio e aiuto. Zucchero».

Zucchero sarà in concerto questa sera, giovedì 27 luglio, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e domani, venerdì 28 luglio, sabato 29 luglio e domenica 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

Durante i concerti in Sicilia Zucchero sarà accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il tour internazionale, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, vede Zucchero sui palchi di tutta Europa fino ad agosto. L’elenco completo delle date del tour mondiale è visibile sul sito www.zucchero.it.