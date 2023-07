Ubriaco alla guida e senza patente: denunciato un 42enne a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nell’ultima settimana, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale elevando sanzioni per oltre 7mila euro e sottraendo 20 punti dalle patenti di guida.

L’attività ha permesso di accertare due veicoli in circolazione sprovvisti di copertura assicurativa, e uno senza aver effettuato la revisione periodica, un conducente alla guida senza aver conseguito la patente, un uomo di 42 anni è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea in quanto sorpreso alla guida in stato di ebbrezza ed altre contestazioni amministrative di varia natura sono state elevate, sequestrando, complessivamente, due veicoli e uno è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre, i militari hanno effettuato perquisizioni domiciliari, personali e veicolari a seguito delle quali un 41enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di sei piante di marijuana e circa nove grammi di hashish.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per droga.