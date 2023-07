Arpa, rilevato aumento di benzene nel cielo di Palermo

"Per quanto riguarda la qualità dell'aria monitorata dalle stazioni della rete regionale si rileva un incremento delle concentrazioni di benzene con picchi nelle ore notturne del 25 luglio nelle stazioni PA-Belgio, PA-Di Blasi e PA-Castelnuovo, non correlabili con il traffico veicolare, nonché nella giornata del 25 luglio si evidenzia un aumento della concentrazione media giornaliera di PM 10 nelle stazioni di PA-Boccadifalco e PA-Belgio e di PM2.5 in quasi tutte le stazioni, dati correlabili ai prodotti di combustione degli incendi". È quanto riferito dall'Arpa Sicilia, che sta monitorando l'evoluzione della qualità dell'aria su Palermo a seguito dell'incendio che ha interessato l'area della discarica di Bellolampo. Sulla città soffia un forte vento di scirocco che potrebbe favorire la circolazione di polveri sottili nell'aria. Relativamente ai valori della diossina nell'atmosfera, questi vengono elaborati dopo 72 ore ma al momento non risulta esserci particolare allarme per la popolazione.