Atterraggio d'emergenza per pilota della Forestale a Sortino: è in dimissioni

Sarà dimesso probabilmente nelle prossime ore, Gianfranco Gurrisi, il pilota dell'elicottero Falco 8 protagonista ieri sera di un atterraggio di emergenza nella riserva naturale di Pantalica, nel Siracusano. Il pilota, che al momento si trova ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Umberto I, ha riportato solo qualche escoriazione e contusione. L'elicottero era impegnato nelle operazione di spegnimento di un incendio a Sortino (Sr). Secondo una prima ricostruzione si sarebbe interrotto il collegamento via radio e dopo qualche ora l'elicottero è stato segnalato nella riserva. Immediati sono arrivati soccorsi: il pilota era provato ma vivo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare se si è trattata di un'avaria all'elicottero o di un errore del pilota. L'area in cui si trova il mezzo è stata recintata e i tecnici stanno effettuando gli accertamenti e le verifiche. In un comunicato diffuso dalla Regione è stato evidenziato che "il velivolo, impegnato in un'operazione di spegnimento, ha urtato i cavi dell'alta tensione e il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza". L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto un'inchiesta di sicurezza. E un investigatore è stato inviato in Sicilia "per la raccolta delle evidenze utili all'indagine".