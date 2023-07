A Rosolini la 'Sagra dell'Arancino': Cugini di Campagna e Roy Paci in concerto

E' tuttto pronto a Rosolini per l'evento più atteso dell'anno. Scatta il 10 agosto e si concluderà per Ferragosto, la 'Sagra dell'Arancino', giunta alla sua decima edizione. Non solo food ma anche spettacoli di un certo rilievo. Si va dall'apertura con il concerto dei 'Cugini di Campagna' a Roy Paci, ai 'Gemelli Diversi'. La manifestazione, organizzata da 'Eventi Sicilia' con il patrocino della Regione siciliana e del Comune di Rosolini, che richiamerà a Rosolini il pubblico delle grandi occasioni, si terrà a partire dalle 18 al Parco di Verde a Valle.

I promotori dell'evento hanno scritto: "Arancina o arancino? Re o regina di Sicilia? Per evitare il dibattito linguistico prettamente siculo, per noi è semplicemente da anni 'Sua Maestà'"

In occasione del X Corteo, a sfilare per 'Sua Maestà' nel rigoglioso Parco di Verde a Valle a Rosolini, dame, cavalieri e giullari di eccezione. In programma anche l'esibizione di scuole di ballo e di gruppi locali. Le sei serata saranno presentate da Cristiano Di Stefano e Giuseppe Di Rosolini. Ecco il programma delle sei serate:

10 Agosto: I Cugini di Campagna in Concerto - Carlo Kaneba

11 Agosto: I Gemelli Diversi in concerto.

12 Agosto: Salvo La Rosa & Litterio

13 Agosto: Carmelo Caccamo in arte "La Signora Santina" & Loredana Scalia

14 Agosto: Roy Paci in Concerto

15 Agosto: SKIN “From Skunk Anansie”