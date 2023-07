Estate Avolese, la sindaca Rossana Cannata: "Spensieratezza per le famiglie"

Manifestazioni e grandi eventi culturali, artistici, d’intrattenimento per famiglie e bambini, musica, sport, spettacoli e tanta spensieratezza. È questa l’estate avolese, in quello che è il progetto “Luce e Santità”, con il patrocinio della Regione Siciliana e nazionale . Tanti gli eventi tra luglio, agosto e settembre.Ci sarà tanta musica con tantissime band , cori , cantanti, cabaret , commedie teatriali, eventi alla villa comunale con il detto Comunale anziani e tantissimi format per le famiglie e bambini quest’anno anche con lavoratori e animazione ad avola antica. Si avvicinano le celebrazioni della santa patrona e si entra nel vivo della devozione e fede. Il 28 luglio si terrà la 69ma coppa Santa Venera di ciclismo, poi la sera la finale regionale di Sanremo rock. Un prestigioso appuntamento che vede Avola un’unica tappa regionale ospitare la costola del notorio festival di Sanremo

per giungere il 30 di luglio con la festa di Santa Venera: processione, concerto della banda città di Avola , spettacolo pirotecnico e proiezione quest' anno novità il videomapping che proietta nella chiesa di Santa venera la storia della Santa. quindi il concerto di Clementino lunedì 31 luglio in piazza Umberto I. Agosto si apre in bellezza con la miss Italia Lavinia Abate presente per la finale regionale del concorso miss Barocco siciliano. Il 3 agosto Calici di stelle 2023, il 4 la Notte bianca in centro storico e il 5 agosto Tonino Scala in concerto per concludere la settimana con l’Ottava di Santa Venera e la processione in mare del simulacro con lo spettacolo musicale al borgo Marinaro dei Retro ska. Il 10 agosto spettacolo pirotecnico per un San Lorenzo sotto le stelle mentre il 14 agosto al borgo Marinaro Rock-Aro dj. Per tutta l’estate, inoltre, sarà disponibile la ruota panoramica, il trenino turistico e il festival delle luminarie. E poi un settembre da favola per i più piccoli conSuper Benny e Marco Lampadino e Caramella il 2 settembre, l'area foresta di Masha e Orso inaugurata il 3 settembre e i laboratori dal 4 al 6 per finire con il concerto live di Lucilla il 7 settembre . Tanti anche gli eventi sportivi di sensibilizzazione anche al rispetto del mare. “Un’estate ricca e tutta da vivere ad Avola - le parole del sindaco Rossana Cannata - piena di emozioni e attività che vedono protagonista la città con le sue tradizioni per trascorrere una stagione sotto il segno della spensieratezza per tutta la famiglia”