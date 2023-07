Marina di Modica, tributo ai Coldplay con la band siciliana "Speed of sound"

La musica dei Coldplay sarà proposta fedelmente dalla band siciliana Speed of Sound sabato 5 agosto, alle ore 22, all'auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Con una scaletta di oltre 2 ore che abbraccerà i brani più celebri dei Coldplay, con laser show, videoproiezioni, fuochi d'artificio e bracciali fluo omaggiati, gli spettatori potranno godersi uno spettacolo unico, un concerto elettrizzante in una location suggestiva fronte mare. Il gruppo, originario di Catania, si dedica anima e cuore alla fedele riproposizione dei brani più significativi dei Coldplay, andando oltre la mera esecuzione per catturare l'essenza della storica band inglese.