Trofeo “Legalita’ Iblea” 2023, il Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa si aggiudica il triangolare di calcio

Il trofeo della legalità, terza edizione, ha visto a Ragusa, al triangolare di calcio, che si è svolto ai campetti Magni’ di Ragusa , la partecipazione della squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, del Comando Provinciale della Polizia Penitenziaria e degli Uffici Giudiziari Iblei, detentrice dei trofei 2021 e 2022.

L’evento caratterizzato da un clima di correttezza e lealtà sportiva ha visto trionfare la squadra più forte e con una tenuta fisica più costante , quella del Comando Provinciale dei Carabinieri , che ha saputo approfittare del repentino calo di tenuta della squadra detentrice del trofeo .

La prima partita ha visto i Carabinieri contro la Polizia Penitenziaria, la prima compagine, coordinata dal Luogotenente Montalto, è apparsa subito veloce e aggressiva, cosi come quella della polizia penitenziaria che è andata subito a segno con l’agente Bonincontro, i giovani carabinieri hanno immediatamente reagito con velocità e decisione, prima pareggiando con l’appuntato Mandara’ e all’ultimo minuto con il Maresciallo Mattia Paolino hanno messo il sigillo sulle sorti dell’incontro finendo per battere la squadra della polizia penitenziaria per 2 a 1.

La Polizia Penitenziaria, capitanata dall’Isp. Lomonaco, ha giocato alla pari dei Carabinieri ma è stata sfortunata per aver subito il gol all’ultimo minuto.

Nella seconda partita, la panchina corta e la stanchezza per il primo incontro è stata la causa principale della sconfitta della Polizia Penitenziaria con gli Uffici Giudiziari, che hanno fatto

valere oltre alla freschezza anche una rosa di giocatori più ampia , guidata in campo dallo storico capitano, il Presidente Pulvirenti hanno espresso fin dai primi minuti una calcio più concreto ed efficace.

Le reti del 5 a 2 finale sono state realizzate due dal giudice Di Cataldo (miglior realizzatore del torneo) , una dal Presidente Pulvirenti , una dall’avv. Armenia e una dall’avv. Giaquinta; per i Penitenziari hanno segnato l’agente Cicero e l’agente Dibenedetto.

L’incontro finale per aggiudicarsi il Trofeo, quello tra Carabinieri e gli Uffici Giudiziari Iblei, è stato molto combattuto e ricco di emozioni, estremamente equilibrato fino a 5 minuti dalla fine dove un inatteso blackout della compagine giudiziaria ha permesso ai Carabinieri di segnare tre gol che hanno chiuso la partita.

I sentimenti e le motivazioni in campo andavano ben al di là della competizione strettamente sportiva, da un lato gli Uffici Giudiziari Iblei, detentori del titolo e vincitori delle due edizioni precedenti, dall’altro il comando provinciale dei Carabinieri che ha “arruolato”, per l’occasione, il meglio dalla compagnia di Ragusa, Vittoria e Scicli .

Fin da subito si evidenzia l’estremo equilibrio delle squadre fino a 5 minuti dalla fine non si rilevano particolari azioni da gol tranne un salvataggio decisivo dell’appuntato scelto Marcello Bellino su un tiro destinato in rete .

A 5 minuti dalla fine il blackout inaspettato della squadra detentrice del trofeo ha permesso ai Carabinieri, con due gol del Vice Brigadiere Turla’ ed un gol dell’App. s. Cicero Santalena, di assicurarsi la vittoria ed il trofeo legalità Iblea 2023.

L’assenza della sagacia tattica del coach Cingolani e i cambi non in perfetta sintonia con le fasi di gioco, oltre al collettivo calo psicofisico, hanno trasformato la gioiosa sinfonia, tipica del gioco di squadra degli Uffici Giudiziari, in una compagine calcistica senza forza propulsiva, apatica e quindi in balia dell’avversario .

1° classificata : la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri che riceve il premio dall’avv. Lucia Carnemolla ( campione del mondo Mundiavocat di calcio a 5 femminile -Saint-Tropez 2023)

2° classificata : la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei che riceve il premio dalla PM Dott.ssa- Ottavia Polipo

3° Classificata : La squadra della Polizia Penitenziaria, riceve il premio dal giudice Claudio Maggioni (Best Manager del Master Tournamed Nation Cup 2023 Saint-Tropez)

Il miglior realizzatore : Giudice Di Cataldo, riceve il premio dall’Avv, Giuseppe Raffo, Resp. Regionale di Astalegale.net

Le squadre hanno concluso l’evento condividendo un fraterno e goliardico conviviale barbecue predisposto dal titolare dell’Accademia Magni’ - gestore dei campetti.

