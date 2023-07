In casa aveva un arsenale: arrestato a Isola Capo Rizzuto

Icarabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati da quelli dello Squadrone Cacciatori "Calabria" di Vibo Valentia e da un'unità cinofila per la ricerca di materie esplodenti, hanno arrestato, a Isola capo Rizzuto, un 76enne, pensionato incensurato, per detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni.

Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione e nel suo fondo agricolo, i militari hanno trovato cinque pistole, di cui una con la matricola abrasa e una cosiddetta "penna pistola", due coltelli o baionette e più di 400 quattrocento munizioni di vario calibro, delle quali alcune modificate artigianalmente per aumentarne il potenziale offensivo, e alcune parti di arma.

L'uomo è stato posto ai domiciliari.