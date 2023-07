Il sindaco di Acate scrive alle compagnie telefoniche: "Meritiamo rispetto"

“È finito il tempo del silenzio, per la città occorre rispetto”. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha chiuso così la dura nota inviata per conto dell’Amministrazione Comunale alle compagnie telefoniche, al momento non ancora in grado di assicurare un servizio accettabile nella frazione balneare: “A Marina di Acate i cittadini sono senza copertura di rete mobile e di rete internet. Un intollerabile disagio per i residenti e per le centinaia e centinaia di villeggianti e visitatori che rimangono privi di un servizio fondamentale. Occorre un riscontro immediato e un intervento risolutivo per dare copertura a tutta la zona. Nuovo Sud aveva evidenziato nei giorni scorsi il problema raccogliendo le tante lamentele dei residenti e dei forestieri che affollano la località balneare più occidentale della provincia iblea.

E.F.