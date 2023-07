Acate ricorda tre vittime della strada con un concerto in piazzetta

Una serata musicale, nella piazzetta di Marina di Acate per ricordare i tre giovani deceduti negli incidenti stradali accaduti agli inizi di quest’anno. “Dove le parole non arrivano…la musica parla”. È stato questo il messaggio che l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione “Eventi, Cultura e Spettacoli”, che l’hanno organizzata, con la conduzione dell’attrice Ambra Denaro, hanno voluto trasmettere ai familiari e al folto pubblico presente sulle magiche note di Giuseppe Gallo (violino), Michela Bongiorno (flauto), Debora Marino (tastiere).

Maria Carmela Di Bernardo, Carla Interlandi, Diego Lauria, tre vite troncate prematuramente sull’asfalto, il cui ricordo ha commosso i presenti. La maestra di religione, la studentessa, l’infermiere, accomunati nella memoria di un paese e nella preghiera.

Il trio di musicisti ha ricevuto applausi scroscianti, che si sono ripetuti durate l’intervento del vicario parrocchiale don Vincenzo Guastella, di Enza Maria Di Bernardo, sorella dell’insegnante e dell’assessore Giuseppe Raffo.

Toccanti le parole del parroco don Mario Cascone, che citando il giovane Elio, rimasto vittima alcuni giorni fa di un altro incidente che ha fatto temere il peggio, ha comunicato come ogni pericolo sia ormai alle spalle.

Il parroco fu toccato profondamente dalla scomparsa dei tre giovani, Maria Carmela Di Bennardo, infatti, era sua nipote e conosceva benissimo gli altri due.