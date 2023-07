Canicattini, non rispetta i domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato un pregiudicato di 40 anni del luogo, per violazione degli arresti domiciliari.

L’uomo, già arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, incurante delle prescrizioni impostegli dal Giudice, ha più volte minacciato telefonicamente l’ex compagna pubblicando, anche, post sui social contro i Carabinieri preposti ai suoi controlli.

Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.