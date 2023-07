Il tentato furto all'Istituto Raeli di Noto, denunciati due fratelli: uno è minore

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto, al termine di una celere attività investigativa, hanno denunciato per tentato furto due giovani, un minore di 15 anni ed il fratello di 25.

In specie, il 14 luglio scorso, gli agenti del Commissariato intervenivano nel plesso scolastico Matteo Raeli di via Pitagora per la segnalazione, da parte del dirigente scolastico, di un tentativo di furto.

I poliziotti verificavano che ignoti si erano introdotti nell’edificio scolastico tentando di asportare il contenuto dei distributori automatici di prodotti alimentari, danneggiandoli.

Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti, supportate dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno permesso agli investigatori di identificare i due giovani e denunciarli per tentato furto.

Il plesso scolastico, nel recente passato, era stato preso di mira più volte per lo stesso motivo e non è da escludere che i due malviventi siano responsabili anche delle trascorse incursioni.