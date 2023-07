Utilizza carta di credito rubata, arrestata ad Avola

Agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato una donna di 42 anni per inosservanza della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui è sottoposta.

In specie, la donna, con la complicità del marito, un uomo di 44 anni sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e denunciato per inosservanza di detta misura, ha utilizzato indebitamente delle carte di credito trovate in un bar della città.

L’attività investigativa è stata esperita a seguito del furto di un portafogli denunciato da un turista.