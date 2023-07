La Cgil di Siracusa promuove un Forum sulla Sanità, il 31 luglio assemblea pubblica

La condizione in cui versa la Sanità Pubblica in provincia di Siracusa ha raggiunto livelli di allarme sociale non indifferenti. Cresce a dismisura il numero di cittadini costretti a fare i conti con interminabili tempi di attesa per una visita o un esame diagnostico, i Pronto Soccorso e le strutture ospedaliere della nostra provincia sono sempre più in affanno e rischiano la paralisi, larghe fasce della nostra comunità rinunciano finanche alle cure sanitarie per difficoltà socio-economiche, aumenta la migrazione sanitaria e la spesa privata dei cittadini e si allargano, come mai prima d'ora, le diseguaglianze tra persone e territori. Un dramma sociale che va contrastato subito, prima che sia troppo tardi. Da qui l'esigenza di dare vita a un percorso collettivo da sviluppare anche in raccordo con le mobilitazioni che stanno crescendo in diversi centri della nostra provincia. Per questa ragione, la CGIL di Siracusa promuove la convocazione di un' ASSEMBLEA PUBBLICA per LUNEDI' 31 luglio 2023 alle ore 18 presso l'URBAN CENTER di via Nino Bixio, 1 SIRACUSA , finalizzata alla COSTITUZIONE DEL FORUM PROVINCIALE SANITA' PUBBLICA che metta insieme il protagonismo e il contributo di tutti i soggetti in indirizzo e di quanti altri intendano partecipare.

L'iniziativa, aperta a tutti, associazioni datoriali e di volontariato sociale, enti e organizzazioni sindacali, istituzioni, Sindaci, ordini professionali, comitati cittadini, movimenti, partiti politici, deputazione regionale e nazionale, organizzazioni laiche e religiose e singoli cittadini, punta a costruire un ampio cartello sociale che, oltre a organizzare momenti di approfondimento, incontri e informazione, tracci il percorso per una iniziativa collettiva in difesa dell'art. 32 della Costituzione. Costruiamo insieme il perimetro delle attività del FORUM e, attraverso il contributo e la partecipazione di tutti, condividiamone percorsi e rivendicazioni.