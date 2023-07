Viabilità in tilt a Marzamemi, Borgo sostenibile: "Servono più controlli"

A Marzamemi la viabilità in tilt è, oramai, una tradizione del borgo marinaro. A denunciare l'ennesimo fine settimana contraddistinto dal caos sono i volontari di "Borgo sostenibile".

"Nell'ultimo fine settimana di luglio à spiega Enzo Ferrara - la situazione viabilità al lungomare Spinazza, in via Deodato, non migliora. Non basta più solo lo street control ma necessitano più controlli e più segnaletica".

L' "inferno" in quell'angolo di Marzamemi, su territorio di Noto, scatta nei week dai 19 alle 23, quando colonne interminabili di autovetture attendo di trovare un posto libero in un parcheggio. A volte invano. "

"Necessita assicurare il transito ai mezzo di soccorso - continua Ferrara - in caso di urgenze mediche, incendi e incidenti, di poter accedere o defluire con facilità, senza alcun ostacolo nelle vie di fuga.

Chiediamo al Comune di Noto di organizzare al meglio la viabilità per garantire la sicurezza dei cittadini, data la grande affluenza di persone che si presenterà fino a fine agosto".