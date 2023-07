Siracusa, il messaggio dell'arcivescovo Lomanto nel 70° anniversario della Lacrimazione della Madonna

Nel Terzo anniversario della nomina ad Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco LOMANTO, scrive un messaggio alla Comunità Diocesana per le Celebrazioni del 70mo Anniversario della Lacrimazione.:

“Carissimi Fratelli e Sorelle, ci accingiamo a celebrare i giorni anniversari della Lacrimazione della Madonna a Siracusa - il 70mo Anniversario - dopo l’apertura dell’Anno giubilare Mariano, lo scorso 25 marzo.

Durante i quattro giorni, in cui facciamo annualmente memoria dell’evento prodigioso della Lacrimazione, sentiamo la necessità di intensificare la nostra devozione a Maria, la cui presenza materna è sostegno per il mondo intero.

Maria ci è stata donata da Dio come sorella e come Madre: è sorella che condivide il nostro cammino ed è Madre che ci accompagna col dono del suo amore inesauribile, rivelato a Siracusa nel segno delle sue Sante Lacrime. Le sue Lacrime di sorella accompagnano i nostri passi attraverso le vicende liete e travagliate della vita. Le sue lacrime di Madre sono un monito necessario che purifica il cuore e apre all’amore misericordioso e compassionevole di Dio Padre: «Quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio» (Papa Francesco, 23.04.2022).

Le Lacrime di Maria, ha detto con forza San Giovanni Paolo II, sono Lacrime di dolore per le coscienze indurite dall’odio e dalla violenza della guerra; sono Lacrime di preghiera che invocano da Dio aiuto e protezione; sono Lacrime di speranza che ci ricordano l’inviolabile dignità sacra di ogni persona in Dio.

Maria, che piange a Siracusa, condivide con ognuno il cammino terreno e anela a vedere i figli al sicuro nel cuore di Dio.

Oh se solo ci fermassimo a pensare a questo dono straordinario e al privilegio che ci è stato accordato!

Giunga a voi tutti, carissimi fratelli e sorelle, tutto l’amore di Dio attraverso le Lacrime della Madonna, insieme al mio affettuoso saluto e alla mia paterna benedizione”.