Incendi in Scilia, l'Arpa: l'aria a Palermo è inquinata di diossina

L'aria a Palermo, dopo l'incendio che ha colpito la discarica di Bellolampo, è inquinata da diossina. Lo ha riferito l'Arpa, in base a dati rilevati dopo il rogo nella discarica di Bellolampo sull'aria campionata nei pressi della località Inserra. "I risultati ottenuti - riferisce l'Arpa - riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare in termini di potenziale ricaduta sugli altri comparti ambientali".