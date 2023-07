Atti vandalici a Pozzallo, allarme di Confcommercio

Confcommercio Pozzallo manifesta solidarietà all’Amministrazione comunale e al sindaco Roberto Ammatuna per i gravi e reiterati episodi di vandalismo che continuano a ripetersi in questi giorni. “E’ una situazione che, purtroppo, rischia di sfuggire di mano se il fenomeno non sarà monitorato con la massima attenzione – chiarisce il presidente sezionale Confcommercio Pozzallo, Gianluca Manenti – sono certo che, da questo punto di vista, ci sarà la massima determinazione da parte delle forze dell’ordine nel fare rientrare un fenomeno di cui, soprattutto in questa fase estiva, in cui cerchiamo di aprirci al turismo proveniente da ogni dove, non si sente affatto il bisogno. Siamo disponibili a collaborare anche perché tutto questo, sul piano dell’immagine, ricade pure sulle nostre spalle, come operatori commerciali, e quindi abbiamo tutto l’interesse a far sì che circostanze del genere non abbiano più a ripetersi. Cercheremo di fornire, per quanto possiamo, il nostro contributo, in termini di proposte, per migliorare, piuttosto, il decoro della nostra area urbana, così da renderla sempre più gradevole”.