Sondaggio Piepoli: "Quasi il 50% degli italiani conosce Cateno De Luca", è corsa verso Ue

“Quasi il 50 per cento degli italiani conosce Cateno De Luca e ripone in lui la sua fiducia personale con un 35 per cento. Una percentuale vicina a quella dell’attuale premier”. A spiegare il risultato del sondaggio lanciato a livello nazionale da Sud Chiama nord è Nicola Piepoli, presidente emerito dell’istituto Piepoli che a Villa Trevelyan a Taormina ha spiegato come “percentuali intorno al 40 per cento si ottengono riguardo la fiducia che ripongono gli italiani nel leader di Sud chiama Nord”.

“Siamo rimasti stupiti - aggiunge ancora Piepoli- del 41 per cento che De Luca ottiene come risposta al quesito sull’affidabilità come politico che mantiene gli impieghi presi”. Numeri altrettanto importanti si hanno quando si chiede se sia ipotizzabile superare il 4 per cento alle europee “perché il dato che emerge - prosegue il sondaggista- è che chi ha ho votato ritiene sia un obiettivo realizzabile, ma a condizione che ci sia una ferrea volontà nel perseguirlo. Questo significa che- conclude Piepoli-, secondo il sondaggio, è un traguardo possibile ma si deve battere fino all’ultimo per realizzarlo. E può farlo perché il potenziale di voto che incassa Sud chiama Nord si attesta tra il 5 e il 7 per cento”.