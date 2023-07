Bloccato con la cocaina dalla polizia stradale sulla Siracusa - Catania

Nell’ambito delle specifiche attività di servizio di prevenzione operate dalle pattuglie della Polizia Stradale lungo la tratta autostradale Siracusa – Catania, veniva fermato e sottoposto a controllo un uomo di 37 anni il quale, durante le operazioni di identificazione, cercava di disfarsi di un involucro che estraeva dalla tasca dei propri pantaloni gettandolo sotto la propria autovettura nel tentativo di occultarne il contenuto. Il gesto tuttavia non passava inosservato agli operatori che recuperavano l’involucro di carta stagnola constatando che lo stesso conteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina successivamente pesato e quantificato per un valore di circa € 1.000 che veniva prontamente sequestrata. Per quanto accertato, ritenendo che la predetta quantità appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale ma destinata allo spaccio, il 37 enne veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Catania e segnalato alle Autorità amministrative di competenza per la detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.