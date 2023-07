Sortino al Centro sui rifiuti, Prosat al capolinea: il servizio è a rischio

Sortino al Centro in tempi non sospetti aveva chiesto al Sindaco di far rispettare il capitolato ala Prosat, avevamo chiesto anche di verificare un’eventuale revoca dell'affidamento del trasporto e raccolta dei rifiuti perché molti punti del capitolato non venivano rispettati, purtroppo nulla di tutto ciò è stato fatto. Notizia di ieri ci risulta che la Prosat è sull'orlo del fallimento con la nomina del curatore fallimentare, adesso prevediamo tempi duri sia per il servizio sia per i lavoratori. I nodi vengono al pettine, questa problematica è una delle tante che avevano evidenziato e proposto di programmare un’eventuale sostituzione dell'azienda ma il Sindaco come sempre agendo da padrone assoluto ha ritenuto chiudere un occhio ed i suoi adepti incapaci di agire, difatti ci sono Assessori e l’80% dei consiglieri comunali che non hanno prodotto nulla. Adesso il nostro pensiero è rivolto ai lavoratori che sicuramente avranno problemi per lo stipendio ed un futuro incerto ma nonostante tutto ciò ogni giorno rendono un servizio a tutta la nostra comunità con abnegazione e professionalità. Sortino al Centro è disponibile per qualsiasi cosa, pronti a fare anche la nostra parte se è ritenuta necessaria. La nota è firmata da Nello Bongiovanni, presidente del Movimento 'Sortino al Centro'