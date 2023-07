Bimbo di 7 anni aggredito da 2 pitbull a Mazara del Vallo: non è grave

Bimbo di sette anni aggredito da due pit bull. È successo a Mazara del Vallo, nel trapanese, nei pressi di un autolavaggio. Il padre del piccolo si era fermato per pulire l'autovettura quando il figlio era sceso per giocare con un gatto. Improvvisamente però, il piccolo è stato aggredito da due pit bull. Sentendo le urla, i familiari sono accorsi, lanciando oggetti contro i cani e mettendoli in fuga. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Abele Ajello, dove i medici hanno applicato alcuni punti di sutura. Non è in pericolo di vita. I cani sarebbero sprovvisti di microchip.