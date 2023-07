Calcio, il figlio di Matteo Renzi giocherà con il Miami in Florida

Avventura calcistica negli Stati Uniti per Francesco Renzi, 22 anni, primogenito del senatore di Italia Viva Matteo. Il giovane, fresco di laurea in Economia aziendale all'Università di Firenze, giocherà a Miami nella squadra di calcio della Florida International University. ''Un pericoloso cecchino che arriva dall'Italia'': così il club americano ha annunciato via Instagram il tesseramento del figlio dell'ex Presidente del Consiglio che gioca attaccante, ruolo che ha ricoperto anche nel settore giovanile dell'Udinese. Il debutto in Serie C è avvenuto nel 2020 con la Pistoiese ,poi ha militato nel Poggibonsi e quindi nel Prato in Serie D con7 reti realizzate in 30 partite fra campionato e Coppa Italia. Ora l'esperienza negli Stati Uniti dove proseguirà gli studi coniugandoli anche con la passione per il calcio.