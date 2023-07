Incendi, brucia ancora Bellolampo: spento un rogo a Francofonte

Continua a bruciare la terza vasca della discarica di Bellolampo di Palermo. Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo e un canadair sta sorvolando la zona per lo spegnimento della zona. I vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza raccolgono tre campioni per il rilevamento di sostanze tossiche che vengono elaborati e comunicati dai funzionari alle autorità preposte per la segnalazione di eventuali criticità. Gli operai della Rap conferiscono i rifiuti di Palermo e provincia. Il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori della Rap è rallentato perché è possibile sfruttare solamente la quarta vasca. Intanto nelle altre provincie siciliane l'emergenza incendi sembra rientrata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno hanno spento in via vivaio un incendio sterpaglia. Mentre nel Siracusano nella zona di Francofonte è stato spento un altro piccolo rogo di sterpaglie