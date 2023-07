Donna nigeriana incinta trovata morta a Rosarno

Una donna di 31 anni di nazionalita' nigeriana, al nono mese di gravidanza, e' stata trovata morta nella sua abitazione a Rosarno, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. Il cadavere e' stato rinvenuto dal marito, anch'egli nigeriano, al rientro nella sua abitazione. Secondo quanto appreso, l'uomo ha portato la moglie nell'ospedale di Polistena per un estremo tentativo di rianimarla, ma i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sulle cause della morte della 31enne, la Procura della Repubblica di Palmi ha disposto l'autopsia. Le indagini sono eseguite dai carabinieri. Il cadavere della giovane donna non avrebbe rivelato comunque segni di violenza.