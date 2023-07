Calcio a 5. Holimpia Siracusa, continua la campagna di rafforzamento: preso anche Giuseppe Spanò

E sono 8! Tanti i colpi di mercato messi a segno dall’Holimpia Siracusa neo promossa nel campionato di serie C2 di calcio a 5. Il direttore sportivo Gianluca Infantino ha chiuso la trattativa con Giuseppe Spanò, laterale di 27 anni proveniente dal Villasmundo, squadra che la scorsa stagione in serie D ha provato a contendere il salto di categoria proprio ai biancazzurri. Ha fatto tutta la trafila giovanile nell’Augusta fino alla prima squadra, per poi andare ai Bruchi, al Carlentini e al Megara.

“Fin da subito – dice Spanò – ho avuto sensazioni positive. Il progetto mi è piaciuto, ho capito che qui c’è voglia di costruire qualcosa di importante. Sono convinto che si può arrivare molto lontano e sono contento di far parte di questo gruppo. Ringrazio mister Armenio, che mi ha fortemente voluto, illustrandomi questo importante progetto. Grazie anche al ds Infantino e a tutti i dirigenti per questa opportunità che mi hanno concesso. Non vedo l’ora di andare in campo insieme ai miei compagni per dare il meglio in ogni partita per portare l’Holimpia dove merita”.

Giuseppe Spanò si aggiunge ai laterali Marco Celano, Simone Arrigo, Marco Castagnino e Alessio Carbonaro, al centrale Paolo Mirabella, al portiere Gabriele Russo e all’attaccante Domenico Pasqua, anch’essi volti nuovi di una campagna acquisti sensazionale. I riconfermati dello scorso anno sono invece gli attaccanti Salvo Magnano e Marco Stenco, il pivot Angelo Marchese, il portiere Fabiano Sicari, i laterali Corrado Pagliaro, Danilo Peluso, Damiano Bazzano e Lorenzo Calabrò.