Automobilismo, il comisano Samuele Cassibba trionfa alla 42esima Coppa Sila

Samuele Cassibba ha vinto la 42^ Coppa Sila con il tempo di 5’01.84, la gara organizzata dall’AC Cosenza e valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, conquistando il Trofeo Domenico Scola.

Esaltante prestazione per il pilota comisano nella gara in salita unica, sull’impegnativo tracciato di 9,5 km che attraversa i paesaggi suggestivi dei boschi della Sila, centrando il terzo successo nel TIVM dopo Sortino e Gambarie. Cassibba in fase di ricognizione ha ottenuto il miglior crono di giornata nella seconda ascesa con il tempo di 5'12"89, dopo gli stop e le ripartenze della prima, a causa di altri concorrenti fermi sul percorso. Successo fondamentale per la classifica nel Trofeo Italiano Velocità Montagna, dove ha fatto il pieno di punti a discapito di alcuni diretti avversari assenti. Adesso fondamentali le gare siciliane per le quali lui è particolarmente motivato, quale la Monte Erice e la Coppa Nissena.

Dopo la gara Cassibba ha dichiarato: - “era molto importante mantenere alto il rendimento dopo i bellissimi risultati di Gubbio e Giarre, e ci siamo riusciti nonostante delle ricognizioni complicate.

Una gara molto lunga ed impegnativa la Coppa Sila. Sono soddisfatto della vittoria perché siamo riusciti ad adattare anche questa volta la nostra vettura ad un tracciato così difficile, soprattutto siamo rimasti concentrati nel portare la macchina all’arrivo ai massimi risultati. Sempre grazie ad RgCarTronik per il supporto, Pirelli per le gomme, la Scuderia Ateneo, Nova Proto e Simone Faggioli che ci assistono da lontano.”

CLASSIFICA 42° COPPA SILA:

1 Samuele Cassibba (Nova Proto Sinergy Np 01-02) in 5’01”84; 2 Luca Caruso (Osella PA21/S Evo) a 1.58; 3 Dario Gentile (Osella Pa 21/S) a 12.30; 4 Francesco Ferragina (Elia Avrio ST09) a 15.86; 5 Antonio Fuscaldo (Osella PA 21/S) a 20.12;