Politiche educative, arriva anche a Modica il "Pedibus"

"Attivare anche a Modica il “Pedibus”. E’ una precisa volontà dell’assessore alle Politiche Educative, Chiara Facello, che crede fortemente nella valenza sociale e pratica del progetto. Che cos’è il “Pedibus”? Il servizio Pedibus è l'accompagnamento collettivo di gruppi di alunni, condotti a piedi da accompagnatori adulti volontari, lungo il tragitto casa-scuola per i percorsi individuati. “Per gli accompagnatori – dichiara l’Assessore Facello – abbiamo pensato ai percettori di reddito che avranno dunque questo compito giornaliero. Crediamo molto nella valenza del servizio per svariati motivi. Pedibus ha una funzione socio-educativa. Lungo il percorso i bambini socializzano, imparano a conoscere il territorio, acquisiscono autonomia e responsabilità e apprendono regole importanti sulla sicurezza stradale. Inoltre va a risolvere il problema di quanti, per motivi di lavoro, non possono accompagnare ogni giorno i loro figli a scuola. Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. E’ un servizio che, dopo aver avuto un grande successo, sta prendendo piede, è il caso di dirlo, anche in Italia”. “E’ un progetto innovativo – commenta il Sindaco Maria Monisteri – almeno nelle nostre zone che però ha già avuto un grande successo nel resto d’Italia e d’Europa. Crediamo fortemente nella sua valenza sociale ma anche pratica e contiamo di realizzarla il prima possibile”.