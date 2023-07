Trapani, beach handball: titoli regionali alla Pallamano Marsala e alla Halikada Gattopardo

Sono state la Pallamano Marsala nel settore maschile e Halikada Gattopardo in quello femminile ad aggiudicarsi il titolo regionale Under 16 di Beach Handball.

La vittoria è stata ottenuta al termine dei campionati regionali di categoria svoltosi domenica 23 luglio sulla spiaggia del lido AC Life Style di Trapani.

L’evento è stato organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria, assieme al Responsabile regionale del settore Beach Handball Vito Di Giovanni.

La Pallamano Marsala si è aggiudicata il titolo vincendo tutti e 3 gli incontri previsti nel girone con la formula all’italiana. Al secondo posto i “cugini” del Leali Marsala che hanno perso solamente il derby contro la Pallamano Marsala, al terzo il Cus Palermo mentre al quarto posto il Mazara.

Giacomo La Commare della Pallamano Marsala è stato votato come migliore portiere della manifestazione maschile mentre Giole D’Aguanno della Leali Marsala come migliore giocatore in assoluto. L’importante premio Far Play è stato assegnato alla formazione del Cus Palermo.

Punteggio pieno anche per l’Halikada Gattopardo che ha vinto entrambi gli incontri del girone all’italiana sia contro La Pallamano Marsala che contro la Pallamano Marsala For Future squadra B. Al secondo posto la formazione A della Pallamano Marsala mentre al terzo la For Future.

Sara Monteleone della Pallamano Marsala è stata votata come migliore portiere della manifestazione femminile mentre Martina Bonvissuto dell'Halikada Gattopardo migliore giocatrice.

Premio Far Play per la Pallamano Marsala For Future squadra B.