Mutamento e Transizione alla SACCA Gallery: mostre a Modica e Pozzallo

Quarantacinque opere di tredici artisti contemporanei sono in mostra per tutta l’estate (fino al 2 settembre) nei due spazi espositivi della galleria SACCA, cioè nell’attuale sede di Modica e in quella precedente a Pozzallo.

Dopo l’interesse riscosso in occasione del duplice vernissage di “Mutamento e Transizione”, mostriamo alcuni momenti delle due serate e qualche immagine degli allestimenti.

Gli artisti coinvolti sono Calogero Arcidiacono, Davide Bramante, Rita Casdia, Francesco Cuttitta, Demetrio Di Grado, Giorgio Distefano, Cristina Gardumi, Andrea Palamà, Ettore Pinelli, Salvo Rivolo, Piero Roccasalvo Rub, Gabriele Salvo Buzzanca, Chiara Sorgato.

La mostra, curata da Giovanni Scucces, vuole porre l’attenzione sull’opinione assai comune di considerare questo momento storico come un periodo contraddistinto da un veloce e incessante cambiamento, in cui si fa persino fatica a seguirne le varie e molteplici direzioni. Siamo nell’era delle continue scoperte (scientifiche e mediche), dell’informatica, del world wide web, della globalizzazione, della questione ambientale, del capitalismo su scala mondiale. E tutto ciò non può che causare rivolgimenti in tanti aspetti della nostra vita.

Uno specchio di questo fenomeno può essere rintracciato nell’utilizzo incessante e onnipresente della parola transizione. Basta provare a fare una breve ricerca online e le prime parole che troviamo accostate al termine sono ecologica, energetica, digitale, demografica, di genere.

Per definizione (Treccani) la transizione è il “passaggio da un modo di essere o di vita a un altro, da una condizione o situazione a una nuova e diversa”. Ma anche il “periodo che segna il passaggio da una civiltà a un’altra, durante il quale si maturano nuove forme sociali e di costume, nuove concezioni e produzioni culturali, letterarie e artistiche”.

-------------------------------------------------

SACCA gallery – Via Sacro Cuore 169/A (ingr. da via Fosso Tantillo) – Modica (RG)

SACCA summer version – Via Mazzini 56 – Pozzallo (RG) (in collaborazione con Funduq ospitalità iblea)

Titolo della mostra: “Mutamento e Transizione”

Artisti: Calogero Arcidiacono, Davide Bramante, Rita Casdia, Francesco Cuttitta, Demetrio Di Grado, Giorgio Distefano, Cristina Gardumi, Andrea Palamà, Ettore Pinelli, Salvo Rivolo, Piero Roccasalvo Rub, Gabriele Salvo Buzzanca, Chiara Sorgato.

Periodo: Dal 7 luglio al 2 settembre 2023

Curatela: Giovanni Scucces

Apertura al pubblico: Modica. Dal lunedì al venerdì ore 17 – 19.30. Pozzallo. Lunedì – mercoledì – venerdì ore 20 – 22. Gli altri giorni e fuori orario previo appuntamento.

Contatti: 3381841981 – info@sacca.online – www.sacca.online