Incidente a Palermo, auto si ribalta: due feriti

Scontro tra due auto all'incrocio tra via Principe di Palagonia e via Gugliemo Borremans, all'altezza del carcere minorile di Palermo. Una delle due vetture, una Panda, per il violento impatto si è ribaltata, mentre l'altra vettura una Fiat Punto è stata danneggiata. Secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani intervenuti sul posto, nello scontro sono rimasti feriti un uomo e una donna. Entrambi erano a bordo della Panda. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti, che sono stati consegnati ai sanitari del 118 che li hanno trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, rispettivamente in codice giallo e verde. In zona il traffico ha subito rallentamenti.