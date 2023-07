Avis, il 3 agosto a Tusa la 'Notte del donatore'

L’Avis comunale di Mistretta, presieduta da Sebastiano Chiella, organizza per il giorno 3 agosto alle ore 21:30 in piazza Mazzini a Tusa la notte del donatore AVIS.

L’Evento, patrocinato dal comune di Tusa, prevede lo spettacolo live show dell’attore comico catanese Carmelo Caccamo, popolare tra il pubblico grazie al personaggio della “Signora Santina”.

Sarà altresì presente l'Avis comunale di Falcone col suo presidente Orazio Minutoli, il consigliere Avis provinciale di Messina Nino Di Blasi ed il volontario Salvatore Barresi.

La serata di solidarietà sociale, volta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza del donare il sangue, sarà presentata dall’Avv. Silvana Paratore, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, legale esperto in politiche sociali e da anni impegnato nelle campagne di donazione del sangue delle Forze Armate e dell’Ordine.

La scaletta prevede alle 21.30 l’inizio dei brani Musicali, alle 22.00 interventi sul tema della donazione del sangue da parte dei Presidenti delle Avis di Mistretta e Falcone, Sebastiano Chiella e Orazio Minutoli, alle 22:15 intrattenimento musicale con Rita Calì, alle 22:45 consegna Benemerenze e Targa e alle 23:00 show del cabarettista Carmelo Caccamo.