Acate, la passione per le manifestazioni ippiche...si trasferisce a Macconi

Il Palio di Acate non esiste più da molti anni per il divieto imposto dalla Prefettura ma la passione per i cavalli è sempre continuata con sfilate affollate in corso Indipendenza e performance in piazza Matteotti. Identico successo per la kermesse ippica che la nuova amministrazione comunale ha voluto organizzare a Macconi, dove il parcheggio, per una sera, si è trasformato in “arena” per l’esibizione in una gimkana (primo classificato Giuseppe Di Paola) e in uno spettacolo musicale di splendidi esemplari provenienti da scuderie di tutta la Sicilia e dei loro bravi proprietari e fantini.

A presentare la manifestazione, assieme all’organizzatrice dell’evento Sabina La Corte, lo storico speaker del Palio, Andrea Menza: “ Ritornare a parlare in pubblico dopo tanti anni, anche se non era la corsa tradizionale, mi ha entusiasmato e commosso enormemente. La sensazione che ho provato, visto che sono definito la voce di Acate, è indescrivibile. Non oso immaginare quale sarebbe la reazione del popolo acatese qualora la tradizione venisse riesumata. Spero di esserci ancora”.