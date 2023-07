Siracusa, sorpreso a spacciare in via Santi Amato: 27enne denunciato

La scorsa notte la polizia ha denunciato a Siracusa un giovane di 27 anni per possesso di droga ai fini dello spaccio.

I poliziotti lo hanno sorpreso, in via Santi Amato. Alla vista della volante, il 27 enne ha cercato di nascondere la droga. L’azione dello spacciatore non sfuggiva agli agenti che lo bloccavano e gli sequestravano 17 dosi crack, 7 dosi di cocaina, 18 dosi di hashish e 14 dosi marijuana.

Al denunciato venivano sequestrati, altresì, 45 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.