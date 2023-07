Incidente stradale questa mattina a Rosolini. Non ci sono feriti, ma la dinamica del sinistro è inquietante. Il conducente di una Granfe Punto di colore scuro, mentre transitava in via Gonzaga, ha tamponato una Fiat 500 di colore bianco che era in sosta sulla strada. I testimoni hanno raccontato che il conducente del mezzo, dopo avere danneggiato la piccola utilitaria, si è dileguato.