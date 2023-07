Catanzaro, si è dimesso l'assessore alle Politiche sociali

L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, Venturino Lazzaro, si é dimesso.

"E' un passo al quale sono stato indotto - afferma Lazzaro in una dichiarazione all'ANSA - a causa dell'impossibilità di portare avanti il progetto originario che era alla base della mia nomina un anno fa".

"Il mio gesto - aggiunge Lazzaro - deriva ovviamente anche da motivazioni politiche legate alla mia non appartenenza a schieramenti precostituiti".

"Sono comunque soddisfatto - dice ancora l'ex assessore - del lavoro che é stato fatto e ringrazio il dirigente, Antonino Ferraiolo, e tutti i dipendenti, a vario titolo, dell'assessorato, del cui prezioso lavoro sono testimone.

Auguro alla nuova Giunta che sarà varata di lavorare in un clima di serenità maggiore rispetto a quello che lascio io".