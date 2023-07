E' bastato un attimo di distrazione e con l'auto ha investito il totem con la toponomastica di Floridia. E' accaduto ieri mattina verso le 9 in piazza del Popolo. Una donna alla guida di un Doblò Fiat in un attimo di distrazione ha centrato il cartellone che si trova all'esterno della Chiesa Madre. E' stato un agente della polizia locale ad intervenire sul posto per i rilievi del caso.