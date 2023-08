Il crollo della palazzina a Matera, sgomberate 60 persone

A Matrera sono circa 60 le persone sgomberate in seguito al crollo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, di una palazzina in ristrutturazione tra via Protospata e via Beccaria, dove i Vigili del fuoco, anche con l'ausilio di squadre specializzate che utilizzano droni e unità cinofile, hanno lavorato tutta la notte. Sembra ormai esclusa definitivamente la possibilità che sotto le macerie vi siano persone. Gli operai che erano al lavoro, al momento del crollo, erano in pausa pranzo. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera - sono condotte dai Carabinieri che ieri hanno ascoltato diverse persone. La possibilità che qualcuno fosse finito sotto le macerie è stata esclusa anche grazie alla visione delle immagini registrate dagli impianti di sorveglianza dell'area: i militari dell'Arma hanno rintracciato tutti quelli ripresi poco prima del crollo, avvenuto intorno alle ore 13.10. Nella serata di ieri, il sindaco, Domenico Bennardi, ha emanato l'ordinanza di sgombero per sei immobili attigui allo stabile crollato, che era stato dichiarato inagibile circa tre anni fa. Tra gli edifici che rientrano nell'ordinanza vi è anche quello di un centro radiologico privato, che potrà riprenderà l'attività non appena i responsabili avranno presentato all'amministrazione comunale la necessaria certificazione.Stamani, il sindaco, insieme ai tecnici comunali, verificherà anche come affrontare le questioni della viabilità dell'area coinvolta nel crollo, nel centro della città dei Sassi.