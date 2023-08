Floridia, scavalca il balcone al quinto piano: paura in un palazzo di via Crispi

Un ragazzo di 30 anni ha tenuto con il fiato sospeso i condomini di un palazzo in via Crispi a Floridia. L'uomo pare che non avesse buone intenzioni e c'è voluta la mediazione del sindaco Marco Carianni e di alcuni suoi amici, a farlo desistere dalle cattive intenzioni. Trovandosi all'ultimo piano dello stabile, (quinto piano) l'uomo non certamente conscio dei pericoli che andava incontro, si sarebbe messo a saltare dal balcone di un confinante, con il rischio di precipitare sulla strada. Si sarebbe anche ferito ed i soccorritori hanno raccontato che perdeva sangue. In via Crispi verso le 19 sono arrivati i vigili del fuoco di Siracusa con un'autoscala, il 118 e la polizia locale. "Era sanguinante - ha raccontato il primo cittadino - mi ha pure detto che non voleva lanciarsi nel vuoto. Lo abbiamo convinto, viste le sue condizioni, a farsi curare". E' stato un tira e molla, poi l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Siracusa per le cure del caso.