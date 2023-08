Elezioni nelle Province, Galvagno: percorso condiviso con Roma

"Non e' uno stop alle province, ma per evitare fughe in avanti e far passare un cattivo messaggio da parte della Sicilia e' stato deciso di concordare con Roma un percorso". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, nel corso della cerimonia del Ventaglio. "Schifani - ha agiunto Galvagno - ha una interlocuzione importante con Calderoli affinche' la Sicilia possa esere capofila rispetto al ddl province. Non farei mosse azzardate nel momento in cui lo stesso governo nazionale si occupa della questione".

Un'assemblea che "torna ai risultati degli scorsi anni", nonostate alcuni periodi di difficoltà. Un lavoro che ha portato l'Assemblea regionale siciliana ad allinearsi. "Siamo tornati ai numeri degli altri anni. Abbiamo presentato una relazione aggiornata di quella dei primi sei mesi. Siamo soddisfatti perché siamo tornati ad avere quei numeri e il lavoro che ci aspettiamo dal lavoro dei parlamentari". Questo il bilancio del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, nel corso della cerimonia del Ventaglio all'Ars. Obiettivo del 2023 è "offrire la finanziaria entro il 31 dicembre per dare risposta alle imprese siciliane e sbloccare le casse regionali ed essere esempio per le amministrazioni".