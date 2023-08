E' di due giovani feriti il bilancio di un incidente avvenuto in contrada Consolida ad Agrigento. Per cause in via di accertamento si sono scontrate due auto all'altezza del bivio che immette verso la zona industriale. I due feriti, una ragazza e un ragazzo, sono stati trasportati all'ospedale "San Giovanni di Dio" ma non sono in gravi condizioni.