Air Malta cancella altri sei voli per e da Catania

La compagnia aerea nazionale maltese Air Malta ha cancellato altri sei voli da e per Catania dopo che l'aeroporto siciliano è stato danneggiato da un grave incendio all'inizio dello scorso mese. La compagnia di bandiera ha dichiarato di dover cancellare i voli previsti per oggi e domani a causa delle continue limitazioni al movimento degli aeromobili imposte dallo scalo di Catania. Circa due settimane fa è scoppiato un incendio all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania che ha provocato la chiusura parziale dello scalo siciliano. Sebbene i voli siano ripresi, l'aeroporto sta ancora affrontando difficoltà operative. Air Malta ha affermato che questa "è una situazione in corso con ulteriori informazioni da aggiornare man mano che vengono dati dalle autorità dell'aeroporto catanese".