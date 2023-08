Almeno otto pazienti tra i ricoverati e un paio tra il personale infermieristico sono risultati positivi al Covid nel reparto di Medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Per evitare altri contagi, alcuni pazienti, circa 25, sono stati trasferiti in altri reparti.

Difficile la gestione dell'assistenza infermieristica ai malati, visto che al momento il reparto gestire pazienti contagiati e non.