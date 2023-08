Incendi, Schifani assente: deputati M5s abbandonano aula dell'Ars

I deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars e le opposizioni abbandonano l'aula in segno di protesta per l'assenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha disertato sala d'Ercole. "Non è mandando una letterina che Schifani può sottrarsi al confronto sull'emergenza incendi che ha devastato la nostra Regione. Il suo ennesimo silenzio sulla questione - spiega il capogruppo del M5S Antonio De Luca - é a nostro avviso, un chiaro segno di superficialità e di mancanza di soluzioni dei problemi della Sicilia", conclude Antonio De Luca.